Fiorentina, pressing su Italiano: contatti continui con lo Spezia

Continua il pressing della Fiorentina su Vincenzo Italiano. Il patron Rocco Commisso è in stretto contatto con il proprietario dello Spezia, Robert Platek, per arrivare ad una soluzione in tempi brevi, e senza frizioni. Le due società sono infatti in ottimi rapporti e per questo ci potrebbe essere presto un avvicinamento. L'allenatore 43 enne aveva da poco firmato il contratto biennale che prevede una clausola da 1 milione di euro. Ma la chiamata della Viola ha ovviamente cambiato gli scenari, con i liguri obbligati a sondare già il mercato dei sostituti.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Fiorentina: continua la trattativa per Italiano, Garcia... LA RESCISSIONE Ufficiale: Gattuso lascia la Fiorentina. Anche Garcia tra i... CALCIO Nervi tesi tra Gattuso e la Fiorentina: possibile divorzio...

Intanto, grazie alle conoscenze di Nicolas Burdisso, nuovo uomo di mercato, la Fiorentina si è assicurata le prestazioni dell'attaccante argentino Nico Gonzalez. Classe '98, il giocatore ormai ex Stoccarda è stato pagato 23 milioni di euro più 4 di bonus.

Ufficiale: Gattuso lascia la Fiorentina. Anche Garcia tra i possibili sostituti