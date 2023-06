Calciomercato, da Kamada a Jovetic: tutti i pezzi pregiati di Bundesliga a parametro zero

Il nostro giro per l'Europa continua. Alla ricerca del colpo perfetto a parametro zero. Se in questi giorni vi abbiamo parlato delle occasioni da non perdere in Premier League e nella Liga, adesso tocca alla Bundesliga. E qui, qualcuno il colpo a zero, lo ha già piazzato.

La Roma infatti si è assicurata le prestazioni di Ndicka, il difensore che non ha rinnovato il proprio accordo con l'Eintracht Francoforte e che ha accettato l'offerta di Pinto. Indosserà la maglia numero 5. E la prossima settimana arriverà anche l'ufficialità dell'affare.

Evan Ndicka, chi è il nuovo acquisto della Roma: niente tatuaggi, colpo di testa e insuperabile con il dribbling

Dalla Germania sono altri due i nomi che sono stati accostati ai club italiani: il primo è quello di Kamada (26), che il Milan ha messo nel mirino. Sembrava un affare fatto, poi l'addio di Maldini e di Massara ha bloccato l'operazione. Rimane in orbita rossonera, ovviamente, così come rimane in orbita rossonera e non solo anche Thuram (25), figlio di Lilian, nato a Parma quando il padre dettava legge in Serie A, che potrebbe seguire le orme del campione del Mondo francese.

Ma non ci sono solo loro, giusto ricordarlo. Perché guardando attentamente alle proposte che, senza spendere un euro, potrebbero arrivare dalla Germania, ce ne sono altri che forse potrebbero fare al caso di qualche club italiano. Bellarabi (33) per esempio, che dopo 12 anni ha lasciato il Bayer Leverkusen. O Blind (33), difensore olandese che ancora qualche anno lo garantisce su buoni livelli. Un profilo assai interessante è quello di Sinkgraven (27), esterno difensivo del Leverkusen che sta comunque trattando il rinnovo. Una vecchia conoscenza della Serie A è Yoshida (34), mentre nonostante abbia anche il passaporto italiano, nel massimo campionato del Bel Paese, non ha mai giocato Caligiuri (35).

Un possibile innesto tra i pali potrebbe essere quello dell'americano Horn (30), mentre Jovetic (33) non ha bisogno di presentazioni. Il suo potrebbe essere un romantico ritorno. Infine, sicuramente il colpo a zero migliore di questo campionato lo sta per piazzare come al solito il Bayern Monaco, chiudendo per Guerreiro (29) che in lacrime ha lasciato il Borussia Dortmund.

Lacrime doppie, dopo la clamorosa delusione all'ultima giornata quando non è riuscito a vincere il campionato.