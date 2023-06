Calciomercato, gli affari di oggi: si blocca Brozovic all'Al Nassr, arriva l'offerta dello United per Onana. Milan su Musah e Reijnders, la Juve aspetta Giuntoli

La cessione di Brozovic all’Al Nassr sta diventando un caso diplomatico internazionale; dopo aver convinto il centrocampista croato il club arabo ha cambiato le condizioni dell’operazione abbassando da 23 a 15 milioni la cifra da corrispondere all’Inter. Al momento la trattativa è in stand by con il rischio di un clamoroso nulla di fatto. I nerazzurri però devono fare cassa per avanzare una proposta gradita al Chelsea per Lukaku (in prestito con obbligo o a titolo definitivo) che nel frattempo ha rifiutato l’ennesimo rilancio dall’Arabia Saudita. E un bel tesoretto potrebbe arrivare dalla cessione di Onana al Manchester United, l’offerta ufficiale è attesa nelle prossime ore, Marotta vuole almeno 50 milioni di euro per lasciare andare il portiere. Aperti ufficialmente i casting per il suo sotituto: Trubin, Audero e Simon in lizza per la porta nerazzurra.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, Torreira o Paredes a centrocampo. Roma, vicina la cessione di Perez

L’Inter intanto saluta Skriniar (verso il Psg) e D’Ambrosio, mentre il Milan non si accontenta di Loftus-Cheek.

Molto vicini Reijnders (a circa 20 milioni dall’AZ, contratto di 5 anni) e il centrocampista del Valencia Musah (valutato 17 milioni), c’è l’accordo con Pulisic ma ballano quasi 10 milioni di euro col Chelsea, piace Singo mentre in attacco è corsa a tre tra Morata, Scamacca e Adama Traoré.

La Juve è pronta ad accogliere Giuntoli che si libererà dal Napoli nelle prossime ore, pronto un contratto di 5 anni da responsabile dell’area sportiva, lavorerà in sintonia con il ds Manna. I suoi primi colpi potrebbero essere Parisi, Castagne o Nandez. La Juve intanto saluta Cuadrado (contratto in scadenza il 30 giugno), domani dovrebbe annunciare ufficialmente il sostituto Timothy Weah. L’Atalanta ha chiuso Kolasinac, atteso nei prossimi giorni per firma e visite, Bellanova al Toro, al Cagliari 8 milioni, il Bologna pensa a Terzic e la Salernitana riscatta Dia.