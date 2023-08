Calciomercato, ultimi colpi in attacco: il Milan tratta Ekitike, l'Inter avrà Sanchez se parte Correa

In questi ultimi otto giorni di mercato (chiusura alle ore 20 del 1° settembre) il Milan proverà a fare un ultimo colpo, il decimo di questa sessione. Gli sforzi del club di via Aldo Rossi si concentrano in attacco. Colombo può andare nuovamente in prestito e sono tre i nomi monitorati dai rossoneri. In primis, quello di Ekitike, 21 anni, che il Psg ha riscattato dal Reims per 35 milioni di euro. Può partire in prestito. Così come quello di Broja, il golden boy del Chelsea condizionato da un brutto stop. L’anno scorso si è infortunato al ginocchio a dicembre saltando il resto della stagione. Infine, Taremi. Il Porto ha abbassato le pretese ma vuole 20-25 milioni di euro. Soldi che il Milan può raccogliere in parte con le cessioni di Kjaer, Ballo-Touré, Saelemaekers e Origi (lui è il caso più spinoso visto quanto pesa il suo ingaggio sulle casse milaniste).

Ultimo colpo in attacco anche per l’Inter, che aspetta lo sbarco a Milano di Pavard (30 milioni di euro più due di bonus al Bayern Monaco) per averlo a Cagliari lunedì. Sanchez vuole tornare da Simone Inzaghi (per il cileno contratto da un anno a tre milioni di euro a stagione), ma perché questo accada ci vuole la cessione di Correa. L’argentino, che piace anche a Siviglia e Torino, può andare al Marsiglia. Gabri Veiga del Celta Vigo sembrava più vicino al Napoli per 36 milioni di euro, ma l’Al Ahli ha sorpassato il club azzurro ed è imminente il trasferimento in Arabia Saudita del centrocampista. Bonucci è vicino alla Bundesliga: è a un passo dall’Union Berlino. Se parte Kean (Fulham), arriva Morata.