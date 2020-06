Gravina: «Quarantena, a 7 giorni dal via vedremo. Algoritmo garanzia di equità e spero sia riapra presto ai tifosi»

«La quarantena? Il calcio non ha mai chiesto sconti. Abbiamo chiesto a Spadafora di valutare in base alla curva epidemica una settimana prima del via con la Coppa Italia una norma che crea molta ansia a tutto il movimento. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina a Radio 24.

«L'algoritmo è un calcolo matematico messo a disposizione per una valutazione che tiene conto delle partite in casa e fuori, dei gol fatti e subiti, anche gli inglesi lo useranno». Così il presidente della Figc Gabriele Gravina a Radio 24. «È un modo per dare un principio di equità alla classifica che deve essere ponderata nel caso di uno stop. Ma sono ottimista e credo che il campionato non dovrebbe avere grandi sussulti e arrivare fino alla fine» ha sottolineato Gravina.

«Mi auguro di cuore di poter vedere per la fine del campionato una piccola presenza allo stadio. È

impensabile che in uno stadio da 60.000 spettatori non ci possa essere spazio per una percentuale minima con tutte le dovute precauzioni». Così il presidente della Figc Gabriele Gravina a Radio 24. «Sicuramente è prematuro oggi - aggiunge Gravina - ma potrebbe arrivare un altro piccolo segnale di speranza per il nostro Paese. Sarebbe un modo per ricompensare di tanti sacrifici e sofferenze gli appassionati del calcio italiano».

