© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici luglio 2018, a Mosca la Francia batte 4-2 la Croazia e vince la sua seconda Coppa del Mondo nel Mondiale del dolore azzurro. L'Italia non c'è, eliminata agli spareggi dalla Svezia, come accadde solo nell'edizione del '58 (in Svezia, corsi e ricorsi...). Mondiale da guardare in tv, quindi. E dopo averci raccontato di Pogba, Mbappé e Deschamps trionfatori, Sandro Piccinini (62 anni compiuti il 17 aprile) spense il suo microfono: addio a Mediaset dopo 34 anni di telecronache 'ccezionali.«Quando è stato chiuso tutto non mi trovavo a Londra, dove stavo andando spesso, ma a casa a Milano per fortuna. Ho una terrazza baciata dal sole, dove posso leggere e abbronzarmi».«Alt. Io non ho mai parlato di pensione, ma di anno sabbatico. Anche se ormai stanno diventando due».«Avevo bisogno di una sosta dopo quarant'anni di lavoro fatti praticamente tutti di un fiato. Ho ricevuto diverse proposte, ma deve arrivare ancora quella giusta. Dopo 30 anni di matrimonio (con Mediaset, ndr) non si può andare con la prima che capita».«Presto per dirlo. Con il nuovo bando dei diritti tv e l'ingresso di nuovi soggetti vediamo cosa succede».«Le voci sono tante. Diciamo che il calcio italiano è molto ambito, checché se ne dica. I presidenti che lo popolano sono personaggi con luci e ombre, ma il prodotto piace sempre e poi l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha ridato slancio».«Per decidere sulla riapertura serve un discorso politico, un'assunzione di responsabilità come ha fatto la Merkel in Germania. Il rischio zero mi sembra chiaro che non esista, ma bisogna fare un tentativo e se dovessero manifestarsi cento contagi fare un passo indietro».«E' sicuramente da podio, dietro l'inarrivabile Premier League e dopo la Liga. Ma siamo sicuramente davanti alla Bundesliga. La serie A ha ampi margini di miglioramento e credo che la scelta di mettere a capo della Lega un manager con un curriculum pazzesco come Paolo Dal Pino vada nella direzione di far recuperare terreno al nostro campionato».«Difficile dirlo. In tutti i campi sono previsti crolli. Oggi è tutto fermo e tutti gli scenari foschi sono possibili, ma la verità è che non abbiamo certezze. E se fra un mese questo virus sparirà? Il danno anche per il calcio c'è ed è oggettivo, ma un conto è se lo stop sarà di due mesi e mezzo, un altro se sarà più lungo».«Voglio dire che sono previsioni basate sul nulla. Questo virus non lo conosce nessuno. Con i discorsi fatti in tv da virologi e scienziati prima della pandemia ci si potrebbe fare una striscia comica...».«E questo è il guaio. Perché il pubblico serve. C'è una differenza enorme nel trasmettere una partita con i tifosi sugli spalti e senza. Starà al regista saper "scaldare" un po' il prodotto, lavorando sui rumori di fondo. Detto questo, il tifoso Roma-Lazio se lo vede lo stesso. Ne risentirà la qualità, non l'audience».«Certo, giustissimo. Un conto è raccontare un gol sopra l'urlo di 70 mila spettatori e un altro è farlo senza. I colleghi dovranno senz'altro adeguarsi».«Sì devo ammetterlo, gridai parecchio. Ma c'erano tanti motivi per farlo. Innanzi tutto il valore del gol: fatto nel recupero e che valse la qualificazione alla semifinale. Poi l'autore della rete, Pippo Inzaghi capace di trascinare chiunque, nonché amico personale. Infine una questione di tifo...».«Ma no. Tifavo per me e per Aldo Serena (seconda voce della telecronaca, ndr)».«A Mediaset l'allora direttore Ettore Rognoni aveva stabilito la regola dell'alternanza per le telecronache delle finali di Champions tra me e Bruno Longhi. Quell'anno toccava a me e visto che c'erano già Inter e Juventus in semifinale, il gol di Inzaghi rendeva certa la presenza di un'italiana in finale (e finì con Milan-Juve a Old Trafford, vittoria rossonera ai rigori, ndr)».«Allora, mio padre Alberto fu un grande giocatore della Juventus Anni 50, quella di Boniperti, che l'Avvocato Agnelli sosteneva fosse stata la più forte di sempre. Seguendo lui mi innamorai di Sivori. Che però poi andò al Napoli e quindi finii per seguire con simpatia i partenopei».«Andai in crisi. Ho simpatizzato per Chinaglia e per Rivera. Ma il tifo vero e proprio non l'ho più provato. Poi iniziando a fare questo lavoro è proprio scomparso».«Ero una mezzala, niente fisico e tutta tecnica. Ma Liedholm mi fece capire che era meglio lasciar stare».«Persi mio padre molto presto, che avevo solo 14 anni (morì il 14 aprile del '72 a soli tre giorni dal compleanno di Sandro, ndr) e mi stava passando la voglia di giocare. Mia madre volle farmi proseguire chiese a Liedholm, che giocò con papò nel Milan, di farmi fare un provino con la Roma. Era il 1973. Il Barone fu molto gentile, mi fece fare la partitella con la prima squadra. Ero elettrizzato e giocai molto bene. Poi mi fece fermare a fare tiri in porta, di destro e di sinistro».«Sì. Uscii dallo spogliatoio con i capelli bagnati e lui mi disse "vai asciugare capeli". Insomma, mi trattava già come un suo giocatore. Ero alle stelle».«Ma dopo essermi asciugato la testa mi chiese? "Sandro, come vai a scuola?" e io tutto fiero: benissimo mister. E lui: "Ecco bravo, jogare calcio difisile. Studio garantisce lavoro". Andai a casa in lacrime. Ma quando da giornalista mi ritrovai a intervistarlo lo ringraziai».«Il mio modello è stato Enrico Ameri».«Era il numero 1. Ascoltavo le sue cronache e sognavo. Poi vedevo la stessa partita in tv e mi sembrava grigia... Certo, Martellini grande timbro, straordinaria pronuncia. Ma ho pensato di portare in televisione un po' di ritmo».«Di telecronisti bravi ce ne sono tanti. Studiano come matti. Ecco, rivendico lo studio della partita, dei giocatori, prima di raccontarla. Poi certo qualcuno esagera pretendendo di raccontare la storia di un giocatore prima di un calcio d'angolo...».«Allora direi Massimo Callegari, stile abbastanza simile al mio. Non parla troppo, non è asfissiante e non si erge mai a protagonista. Poi Stefano Borghi, Ricky Buscaglia e Alessandro Iori di Dazn; Riccardo Gentile e Massimo Compagnoni di Sky. Fabio Caressa e Massimo Marianella sempre di Sky sono fuori concorso perché sono cresciuti con me».«Ricordo di aver fatto quella radiocronaca (era il 14 ottobre del 1984, per "In campo con Roma e Lazio" su TeleRoma 56, ndr) ma non so se Proprio lui nacque lì. Certo è verosimile. Perché tutte le mie espressioni sono nate sul campo, mai preparato niente. E su quel gol "Proprio lui" ci stava veramente bene».