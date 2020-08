La storia raccontata attraverso il calcio, Matteo Marani racconta "1940, l'ultimo giorno di pace"

Il 9 giugno 1940, l’Italia visse il suo ultimo giorno di pace prima dell’ingresso nella seconda guerra mondiale. In quella domenica, lo sport ebbe uno spazio notevole, sempre poco indagato e pochissimo raccontato. Si disputavano le due semifinali di Coppa Italia, dopo che da una settimana l’Inter di Giuseppe Meazza si era laureata campione d’Italia, e all’Arena civica di Milano un giovanissimo Fausto Coppi vinceva il primo dei suoi cinque Giri d’Italia. Quei successi scandirono, sui giornali e alla radio, le ultime ore di pace.



La nuova puntata di “Storie di Matteo Marani” dal titolo “1940 - L'ultimo giorno di pace”, in onda da venerdì 7 agosto alle ore 19 su Sky Sport Uno (disponibile anche On Demand), ripercorre e indaga proprio quel 9 giugno 1940 e i cinque anni bellici che ne seguirono. Grazie alle testimonianze straordinarie dello storico Emilio Gentile, dei giornalisti Mario Sconcerti e Giovanni Bruno, del popolare Pippo Baudo - bambino all’epoca - vengono così ripercorsi i momenti, i fatti, i protagonisti dello sport e non solo dello sport di quegli anni. Il tutto nello stile ormai ben conosciuto di Storie, curato da Fabio Fiorentino e Andrea Parini. Un montaggio moderno e innovativo, accompagnato da documenti esclusivi, come i registri della Federcalcio del 1944, giornali, fotografie, soprattutto la dichiarazione di guerra di Mussolini - pronunciata lunedì 10 giugno 1940 - per la prima volta in onda, restaurata e colorizzata da Istituto Luce Cinecittà.



Il fascismo aveva dato un crescente rilievo allo Sport: i due Mondiali vinti dagli azzurri di Vittorio Pozzo tra il 1934 e il 193 e i trionfi alle Olimpiadi di Berlino, in particolare la medaglia d’oro di Ondina Valla, avevano saldato l’Italia ai suoi primi eroi sportivi. Per volontà di Benito Mussolini e in conseguenza di un sempre più complesso quadro diplomatico internazionale, ricostruito qui nel dettaglio, l’Italia e lo sport entrarono in qualche modo insieme nel conflitto mondiale, che sarebbe costato la vita a centinaia di migliaia di italiani, tra cui due ex glorie calcistiche come Bruno Neri e Dino Fiorini, le cui figure vengono ricordate dai nipoti in questo numero speciale di Storie di Matteo Marani.



