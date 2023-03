Calciatori più pagati in Francia, da Mpappé (davanti a Neymar) a Messi: ecco la classifica

Neymar piange per i soldi bruciati in un casino online, un milione di euro alle ortiche, si strappa i capelli, magari si rotola pure come quando lo faceva in campo attirando lo scherno del mondo del web. Ma poche ore dopo, il quotidiano francese L'Equipe, storicamente vicino al cuore del potere calcistico francese e al Paris St. Germain, pubblica la classifica dei giocatori più pagati nella Ligue 1, il campionato degli ex campioni del mondo. E si (ri)scopre che O Ney, di fatto, quel milione lo guadagna in un paio di settimane appena, senza contare tutti i premi e le sponsorizzazioni che creano un altro cumulo (d'oro) a parte.

Neymar perde un milione di euro giocando un'ora al casinò: la disperazione (e le risate) in diretta social

La classifica

Il più pagato è Kylian Mbappé, che intasca sei milioni lordi al mese, con le tasse francesi sono circa 3,3 milioni netti. Seguono, come da classifica qui sotto, Neymar appunto e Leo Messi, del quale è di stretta attualità la sua permanenza o meno con il club campione di Francia, stante il pressing del Barcellona che vorrebbe regalargli (e dare ai tifosi culé) un finale di carriera nella sua città del cuore. I primi dieci sono tutti giocatori del Psg, e tra questi i due italiani Verratti e Donnarumma, mentre solo all'11° posto si trova un non parigino, ovvero Ben Yedder del Monaco. Molto ben pagati anche tre giocatori che hanno militato a lungo in Italia: l'ex Roma e Fiorentina Jordan Veretout, l'ex Napoli Fabian Ruiz, l'ex Udinese e Inter Alexis Sanchez, che continua peraltro a regalare meraviglie, come da azzeccatissimo storico soprannome.



La classifica (fonte L'Equipe)

1. Mbappé (PSG) 6 000 000 €

2. Neymar (PSG) 3 675 000 €

3. Messi (PSG) 3 375 000 €

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000 €

. Verratti (PSG) 1 200 000 €

6. Hakimi (PSG) 1 083 000 €

7. Donnarumma (PSG) 916 000 €

8. Sergio Ramos (PSG) 791 600 €

9. Bernat (PSG) 730 000 €

10. Mukiele (PSG) 700 000 €

11. Ben Yedder (Monaco) 650 000 €

12. Kimpembe (PSG) 640 000 €

13. Veretout (OM) 550 000 €

14. Fabian Ruiz (PSG) 540 000 €

. Renato Sanches (PSG) 540 000 €

16. Soler (PSG) 500 000 €

. Alexis Sanchez (OM) 500 000 €