Psg, dopo Donnarumma sequestrato il secondo portiere del Psg: tre arresti tra cui due minorenni

Giustizia dopo gli attimi di paura. Tre membri della banda che nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre ha sequestrato in casa Alexandre Letellier sono stati arrestati. La procura francese ha affermato che due dei ladri sono minorenni e ha dato vita a un'inchiesta per estorsione con armi e sequestro di persona affidata alla polizia giudiziaria di Versailles. Un incubo per il secodno portiere del Paris Saint-Germain che è stato assalito mentre era in casa insieme alla moglie e ai due figli piccoli. Secondo le ricostruzioni dell'accaduto, la partner del calciatore è stata copita al volto e la coppia minacciata con un coltello, mentre i malviventi cercavano di estorcergli denaro e gioielli.

Ancora violenza e paura in Francia, soprattutto a Parigi dove non è la prima volta che succedono avvenimenti come questo. Qualche mese fa, in estate, era toccato a Gianluigi Donnaruma finire nel mirino dei ladri che hanno legato lui e la compagna per poi svaligiare la sua casa per un danno stimato di 500.000 euro. Nel 2021, invece, anche il padre dell'ex Roma Marquinhos era stato vittima di violenze.