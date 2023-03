Neymar perde un milione di euro giocando un'ora al casinò: la disperazione (e le risate) in diretta social

Neymar si dispera in diretta Twitch dopo aver perso un milione di euro in circa un'ora di gioco al casinò online. Il calciatore brasiliano, infortunato fino a fine stagione, ha deciso di passare la serata giocando d'azzardo insieme ai suoi follower. Sui social è diventato virale il momento in cui Neymar realizza di aver perso l'ingente somma (5 milioni di reais brasiliani): l'asso del Psg si mette a piangere, si morde le mani, ma poi scoppia a ridere.

Neymar, del resto, dal club parigino percepisce più di 36 milioni di euro l'anno, a cui vanno aggiunti numerosi contratti di sponsorizzazione. Così, per lui, dissipare un milione in meno di un'ora non sembra essere una tragedia: O Ney si è messo a scherzare sulle note di "My hearth will go on", mimando anche il gesto di un flauto. Dopo questa scena, il brasiliano è stato preso di mira sui social, per «il cattivo esempio» dato, ma soprattutto per aver «buttato via tutti quei soldi».