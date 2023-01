Sampdoria-Napoli, l'omaggio del Ferraris a Vialli e Mihajlovic

Dopo il saluto dell'Olimpico, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli sono stati ricordati anche durante Napoli-Sampdoria. Il primo è stato giocatore e allenatore dei blucerchiati, il secondo simbolo e bandiera del club con 4 Coppe Italia, un Campionato, una Supercoppa, e una Coppa delle Coppe. Come in tutte le gare della diciassettesima giornata, è stato osservato un minuto di silenzio. Tante le iniziative dei tifosi e della società: i liguri, oggi con il lutto al braccio, hanno indossato delle maglie celebrative "Vialli 9" durante il riscaldamento. Il Napoli ha portato un mazzo di fiori in dono sotto la gradinata sud blucerchiata.