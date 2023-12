Alberto Angela, stasera in tv in onda “Stanotte a Parigi” su Rai 1: ci sarà anche Donnarumma. Orario e ospiti

La notte di Natale all'insegna del viaggio d'autore. Dopo aver omaggiato le più belle città d'arte italiane, stasera in tv, lunedì 25 dicembre alle 21.25 su Rai 1, Alberto Angela presenta Stanotte a Parigi, serata evento prodotta da Rai Cultura e dedicata alla capitale francese, per raccontare i luoghi d'arte e la storia della città dopo il calar del sole, quando l'assenza di folle e turisti lascia spazio a dettagli e suggestioni più raccolte e intime. Alberto Angela, a bordo della mitica «deux chevaux», sarà nei luoghi più celebri della Ville Lumière e in quelli più difficili da scovare.