Cagliari-Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

La 24a giornata di Sere A vedrà la Lazio ospite del Cagliari all'Unipol Domus. La squadra di Maurizio Sarri cerca una scossa dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta. Quella di Cladio Ranieri, invece, arriva dalla batosta contro la Roma e vuole provare a rifarsi davanti al proprio pubblico. I biancocelesti dovranno fare ancora a meno di Patric e Zaccagni. Ranieri ritrova a pieno regime Luvumbo dopo la Coppa d'Africa.

Lazio, Rovella: «Restiamo uniti e ripartiamo da Cagliari. Devo migliorare nella fase offensiva»

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Viola; Lapadula. All. Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Orario e dove vederla

Cagliari-Lazio andrà in scena sabato 10 febbraio alle ore 15. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche su app per smartphone, tablet e laptop.