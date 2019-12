Cagliari-Lazio, Nainggolan, se il nemico diventa un portafortuna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è una sfida nella sfida di domani alla Sardegna Arena tra Cagliari e Lazio. Ed è un derby personale, quello di Nainggolan contro i biancocelesti. Non è un mistero per nessuno che il belga sia considerato avversario speciale dai tifosi laziali che lo considereranno per sempre un romanista. Così come è di pubblico dominio il fatto che lui, nella Lazio, veda un’avversaria molto particolare, anche se non ai livelli delle polemiche verbali con la Juve.PAROLE“Fidate der Ninja” è la pagina nata su Facebook, creata presumibilmente da tifosi laziali all’indomani dei derby di semifinale di Coppa Italia del 2017 in cui ebbe la meglio la squadra di Inzaghi. Il “peccato” di Nainggolan fu, alla vigilia, aver garantito il passaggio del turno ad alcuni tifosi giallorossi fuori da Trigoria: «Te fidi de me? - dice in un video rubato da uno dei supporter romanisti e poi riversato in Rete - Le due partite di Coppa contro la Lazio le vinciamo». Non andò così (passarono i biancocelesti grazie alla vittoria per 2-0 dell’andata e al ko di misura per 3-2 nel ritorno) e il Ninja divenne il bersaglio preferito degli sfottò. Una ferita che brucia sulla pelle di Radja, tanto che in un’intervista rilasciata all’Unione Sarda ad inizio stagione ha confessato: «I ricordi peggiori della mia esperienza con la Roma? Forse le grandi imbarcate, in casa col Bayern Monaco e a Barcellona (1-7 e 6-1, ndr). Anche se il dolore più grande è stato forse la semifinale di coppa Italia persa contro la Lazio». Un nervo scoperto, pizzicato anche al Nainggolan interista e sempre in Coppa Italia. Nel quarto di finale in gara secca giocato a San Siro lo scorso anno e finito ai rigori, infatti, il belga si è fatto parare da Strakosha il tiro decisivo (il successivo gol di Leiva diede alla Lazio la semifinale). E pensare che, dal suo approdo romanista e fino alla profezia incauta, il belga era una bestia nera per la Lazio: 5 vittorie, due pareggi e un solo ko, con 2 gol segnati e un assist all’attivo. Oggi, invece, i ruoli si sono rovesciati tanto che la Lazio è la squadra contro la quale Radja ha perso più volte: ben 10 in 20 confronti (8 vittorie e 2 pari completano il bilancio). Solo contro il Napoli è uscito a capo chino lo stesso numero di volte. Due successi e 6 sconfitte, invece, il suo bilancio personale in maglia rossoblù contro la Lazio nel quale manca ancora il pareggio.