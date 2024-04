Mc Dieguin Md, l'artista (star dei social) muore annegato dopo essersi tuffato da una diga per realizzare un video

Tragedia in Brasile, dove una star dei social network ha perso la vita mentre stava girando un contenuto estremo per i suoi fan. Diego Kaua Oliveira Santos, conosciuto artisticamente come Mc Dieguin Md, è tragicamente annegato compiendo un'acrobazia dal vivo per i suoi 128 milla follower su Instagram in un lago dei pressi di Americana, nel comune di San Paolo.

La tragedia

Il giovane artista funk di soli 20 anni aveva promesso ai suoi fan “un'esibizione dal vivo” poco prima di immergersi in acqua, lo scorso martedì (16 aprile), lanciandosi da una diga. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi degli amici, che hanno tentato invano di salvargli la vita. I soccorritori sono intervenuti senza successo e hanno potuto soltanto accertare la morte. Le autorità hanno aperto un indagine per chiarire meglio la dinamica del decesso di Diego.

Il ricordo del fratello

Il fratello, devastato dal dolore, ha preso il controllo degli account social di Diego per comunicare ai followers la tragica notizia. Ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha raccontato di quanto Diego fosse una fonte di ispirazione per lui. «Buonasera a tutti voi che eravate fan di Diego, che siete fan di Diego. Oggi abbiamo ricevuto la triste notizia, Diego si è tuffato nel fiume e non è più risalito a galla. Dopo qualche ora è stato ritrovato il corpo. Mio fratello è morto, ho il suo cellulare e sto controllando io il suo profilo social.