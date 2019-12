Bologna-Milan, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida tra Bologna e Milan chiude il programma della 15esima giornata. E' un match delicatissimo per entrambe le compagini, che per motivi diversi hanno vissuto fin qui un campionato non facile per giocatori, società e tifosi: col cuore e la testa costantemente a fianco di mister Mihajlovic, i felsinei sono stati capaci comunque di raccogliere fin qui ottimi risultati - da ultimo la vittoria di Napoli - mentre il Milan cerca i 3 punti per dare continuità al positivo successo di Parma.(4-2-3-1) Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio. All.Mihajlovic(4-3-3) Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Hernandez; Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All.PioliManca dalla stagione 2001/2002 la vittoria casalinga del Bologna sul Milan: 2-0 grazie alle reti di Fresi e di Cruz. I felsinei hanno raccolto fin qui al Dall'Ara 8 dei 16 punti che hanno in classifica, dopo aver giocato in casa 6 match a fronte degli 8 disputati fuori; i rossoneri sono ancora a secco di pareggi lontano da San Siro: su 7 impegni, 3 vittorie e 4 sconfitte.