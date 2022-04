Bodo-Roma, diretta dalle 21: formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma è in Norvegia per l'andata dei quarti di finale di Conference League. I giallorossi tornano sul campo del Bodo, dove nei gironi Mourinho toccò il punto più basso della stagione (e della sua carriera) con il 6-1. Ora però è una Roma diversa, più consapevole e più solida. E soprattutto con i titolari. Mesi fa in campo andarono i vari Reynolds, Darboe, Diawara, Villar, Carles Perez e Mayoral. Tutta gente che poi non ha più visto il campo oppure è stata ceduta a gennaio. Stavolta Mourinho non può sbagliare e sceglie i titolarissimi. Fischio d'inizio alle 21, ritorno tra una settimana all'Olimpico.

Segui qui la diretta di Bodo-Roma

Bodo-Roma, le probabili formazioni

BODO/GLIMT (4-3-3): Haiki; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Pellegrino. All. Knutsen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Gozubuyuk (Ola). Assistenti: Van Zuilen - Balder (Ola). Quarto Uomo: Van der Eijk (Ola).