Bayer-Roma, Matic: «Mi piace lavorare con Mourinho, ho un grande legame con lui. Mi dà fiducia»

Nemanja Matic è arrivato a Roma in estate grazie a José Mourinho e si rivelato uno dei migliori ingressi in squadra: «Io ho un legame con il mister, mi dà sempre fiducia. Mi piace lavorare con lui. Ho giocato due finali e ovviamente voglio vincere, però, prima dobbiamo passare questa semifinale che non è facile. Io come tutti gli altri giocatori, voglio vincere per il club e i tifosi. Vogliamo dare tutto». Ecco la conferenza stampa integrale di Matic alla vigilia della partita contro il Bayer Leverkusen.

Come vivete le vigilie con Mourinho?

«Prepariamo questa partita come sempre. Il nostro allenatore ha già giocato partite così e ha detto a noi che dobbiamo giocare con tutto noi stessi, essere concentrati 90 minuti perché il Leverkusen ha qualità ed è una grande squadra. Noi sappiamo che giocare qui non è facile e vedremo domani, penso che abbiamo preparato la nostra partita».

Cosa suggerirebbe alla squadra per domani? Ha vinto tanto, ma non un trofeo internazionale, quanto le manca?

«Ho giocato due finali e ovviamente voglio vincere, però, prima dobbiamo passare questa semifinale che non è facile.

Io come tutti gli altri giocatori, voglio vincere per il club e i tifosi. Vogliamo dare tutto. Cosa suggerisco alla squadra? Nulla, l’allenatore ha preparato la partita, posso aiutare con la mia esperienza. Il tecnico ci ha dato il piano di tutto e dobbiamo solo seguirlo».

Cosa le dà in più Mourinho rispetto agli tecnici?

«Io ho un grande legame con mister Mourinho, mi dà sempre fiducia. Mi piace lavorare con lui».

A che punto mette questa partita nella sua carriera?

«La più importante perché per me è sempre la prossima la partita più importante»