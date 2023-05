Roma, Mourinho recupera Dybala e Smalling per la semifinale col Leverkusen. Sorpresa El Shaarawy e Celik

José Mourinho recupera in massa gli infortunati: Dybala, Smalling, El Shaarawy e Celik hanno partecipato alla seduta di rifinitura alla vigilia del Bayer Leverkusen. Tutti presenti all’appello a poco più di 24 ore dalla semifinale di ritorno contro i tedeschi, non è una garanzia che partiranno titolari ma un passo in avanti verso il recupero. Gli unici assenti sono Kumbulla, Llorente e Karsdorp.

Mourinho, dunque, tira un sospiro di sollievo anche se con ogni probabilità non potrà utilizzare Dybala dall’inizio.

L’argentino sta seguendo un programma di recupero che prevede allenamenti in gruppo alternati a terapie, partirà per la Germania ma non sarà impiegato come titolare. Discorso simile anche per Smalling ed El Shaarawy entrambi fermati da problemi muscolari nelle settimane scorse. Il centrale inglese potrebbe essere impiegato direttamente lunedì con la Salernitana e domani lasciato a riposo in panchina. La difesa, dunque, sarà composta da Mancini, Cristante e Ibanez, a centrocampo Bove, Matic e Pellegrini con Zalewski e Spinazzola sulle fasce, sulla trequarti Wijnaldum e Abraham terminale offensivo.

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (5-3-2): 1 Hradecky; 12 Tapsobah, 3 Hincapié, 4 Tah, 30 Frimpong, 10 Demirbay; 25 Palacios, 5 Bakker, 19 Diaby; 23 Hlozek, 27 Wirtz

A disp.: 36 Lomb, 41 Neutgens, 9 Azmoun, 11 Amiri, 17 Hudson-Odoi, 21 Adli, 24 Fosu-Mensah, 32 Azhil

All.: Xabi Alonso

Roma (3-5-1-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibañez; 59 Zalewski, 52 Bove, 8 Matic, 7 Pellegrini; 37 Spinazzola; 25 Wijnaldum; 9 Abraham

A disp.: 63 Boer, 99 Svilar, 20 Camara, 58 Missori, 68 Tahirovic, 73 Faticanti, 11 Belotti

All.: José Mourinho

Data e orario: Giovedì 18 maggio ore 21

Stadio: BayArena

Dove vederla: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn e in chiaro su Rai 1