Sorteggi Europa League, ecco i quarti finale: derby italiano Milan-Roma e Atalanta-Liverpool. Le date e il calendario

Arrivano i quarti di Europa League e il sorteggio non è stato particolarmente benevolo per le italiane, con Milan e Roma che si contenderanno la semifinale e l'Atalanta che dovrà affrontare il Liverpool, la squadra decisamente favorita per la vittoria finale. Le altre due sfide in programma sono Benfica-Marsiglia e Bayer Leverkusen-West Ham. Contestualmente a questi accoppiamenti, è stato deciso anche il tabellone che delinea già la strada da percorrere per raggiungere la finale di Dublino, senza dover passare per ulteriori sorteggi. In particolare, la vincente del derby italiano sfiderà in semifinale chi passa tra Bayer Leverkusen e West Ham; mentre la vincente tra i Reds e i nerazzurri giocherà con chi vince tra Benfica e Marsiglia. Intanto, vediamo meglio quali saranno i quarti di finale di Europa League.