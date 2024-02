Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana in finale a Dubai: età, origini, carriera. «Io numero 16 al mondo? Non posso crederci»

Prima finale in carriera in un torneo WTA 1000. Il venerdì di Jasmine Paolini è da incorniciare. La tennista italiana di Castelnuovo di Garfagnana ha avuto la meglio sulla rumena Sorana Cirstea, staccando il pass per la finale di Dubai che andrà in scena sabato alle ore 16.

Jasmine Paolini in finale nel WTA 1000 di Dubai: battuta in due set Cirstea

La quarta italiana di sempre a riuscirci dopo Flavia Pennetta, Sara Errani e Camilla Giorgi. Adesso un pezzo di storia del tennis femminile italiano può scriverlo Jasmine Paolini che da lunedì sarà 16 nel ranking mondiale. In due set (6-2, 7-6) si è sbarazzata dell'esperta tennista rumena, pur soffrendo nel secondo set, dimostrando una grande resistenza e forza mentale. Sabato giocherà la finale di Dubai contro la tennista russa Anna Kalinskaja.

Le sue dichiarazioni dopo la vittoria in semifinale: «Ho temuto un po' e mi sono innervosita.

Chi è Jasmine Paolini: età, altezza e carriera

Classe 1996, la 28enne Jasmine Paolini di 163 centimetri è figlia di padre italiano (Lucca) e madre ghanese di origini polacche. Nei circuiti tennistici da più di 10 anni, solo adesso sta iniziando ad affermarsi a livelli alti. Jasmine ha iniziato a giocare a tennis da bambina, all'età di 10 anni ha cominciato a partecipare a tornei importanti, fino al 2015 quando ha esordito tra le big, con le qualificazioni per gli Internazionali di Roma. A febbraio 2017 riceve la chiamata in azzurro per giocare in doppio con Martina Trevisan la sfida alla Slovacchia.

A giugno arriva la prima grande soddisfazione della sua carriera con la vittoria del torneo di Marsiglia contro la favoritissima Tatjana Maria. L'anno della svolta per la Paolini è il 2019: la vittoria contro la connazionale Sara Errani a Bogotà, l'ingresso nel tabellone principale a Praga. Jasmine riesce a scalare posizioni arrivando alla posizione 118.

Nel 2024 fa il definitivo switch che oggi la porta a potersi giocare la finale di Dubai. L’inizio dell’anno è davvero ottimo, con la vittoria alla United Cup contro la numero uno del mondo Angelique Kerber. In Australia tira fuori il jolly, superando all’esordio la russa Diana Snaider e poi la tedesca Tatjana Maria raggiungendo per la prima volta in carriera il terzo turno di uno Slam.