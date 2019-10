Gabriel Batistuta, ex campione della Roma, si è dovuto sottoporre a un ulteriore intervento alle gambe. Poi, attraverso i social, ha rassicurato i propri sostenitori. "Ringrazio il dr. Hintermann e il suo team per questo intervento che mi dà la speranza di tornare a camminare normalmente. Dico ai miei tifosi che sono in piena riabilitazione e che quando sarò dimesso tornerò in Argentina. Ringrazio tutti per il supporto".

