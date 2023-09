Batistuta candidato sindaco di Firenze? Il centrodestra ci pensa, ma c'è il nodo cittadinanza

Un nome a sorpresa per provare a vincere le prossime elezioni comunali. Il centrodestra pensa a Gabriel Omar Batistuta come candidato sindato di Firenze. Ex attaccante mai dimenticato della Fiorentina, l'argentino sognava un posto da dirigente nella società viola, ma la chiamata di Commisso non è mai arrivata. Ecco allora che il Re Leone potrebbe scegliere un'altra strada per tornare a casa.

L'idea del candidato civico piace da sempre alla destra e i contatti sono avviati con l'ex Roma, anche se il riserbo è massimo. Ci sarebbe comunque da sciogliere il nodo della cittadinanza. Batistuta è argentino e quindi, per il momento, non candidabile. Insomma, sono molti gli ostacoli sulla strada di Palazzo Vecchio per Bati-gol, che vuole seguire le orme di un suo ex compagno di squadra: Damiano Tommasi, ex bandiera della Roma e vincitore, proprio insieme a Batistuta, del terzo scudetto giallorosso nel 2001.