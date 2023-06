Diretta Bari-Cagliari 0-0: Lella colpisce di testa, fermato dalla traversa

Aggiornamenti in evidenza

Tutto pronto per il ritorno della finale playoff di Serie B. Appuntamento alle 20.30 al San Nicola, dove Bari e Cagliari si affronteranno per la promozione in Serie A, dopo l'1-1 dell'andata maturato in Sardegna. Una vittoria consegnerebbe a entrambe le squadre la promozione in massima serie, mentre con un nuovo pareggio sarebbero i pugliesi a essere promossi in virtù del miglior piazzamento conquistato in campionato.