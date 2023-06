Bari-Cagliari, cosa succede in caso di pareggio? Ecco cosa dice il regolamento (e perché non ci saranno supplementari)

Bari-Cagliari, cosa succede se pareggiano? Chi sale in serie A? Ecco cosa dice il regolamento. In virtù del risultato di 1-1 maturato nella sfida di andata dei playoff di serie B, in caso di nuovo pareggio sarebbe il Bari a garantirsi un posto in serie A.

Bari-Cagliari, decide il campionato

La formazione pugliese ha chiuso il campionato in terza posizione con 65 punti mentre i sardi si sono qualificati ai playoff grazie al quinto posto con 60 punti. A premiare il Bari è quindi la miglior posizione in campionato ottenuta durante la regular season. Non sono infatti previsti supplementari e rigori. Per conquistare la promozione il Cagliari è quindi costretto a vincere.