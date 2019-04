Messi decide, il Barcellona trionfa: la Liga è ancora blaugrana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numeri importanti: titolo nazionale numero 26, l'ottavo nelle ultime undici stagioni. Sono i numeri del Barcellona che festeggia l'ennesimo trionfo nell'era targata Leo Messi. Ed è proprio l'asso argentino a lasciare la sua firma sull'ennesimo successo in Liga, arrivato grazie alla vittoria 1-0 sul Levante che segna la chiusura matematica del campionato 2019 a favore dei blaugrana a +9 sull'Atletico a tre giornate dal termine. E la tentazione, adesso, è il triplete: sulla strada della Pulca il Valencia in Coppa del Re e il Liverpool di Salah in semifinale di Champions League.Intanto, però, Messi, a segno anche questa sera, insieme all'allenatore del momento Ernesto Valverde può godersi la sua decima Liga che gli permette di superare un'altra stella del Barcellona, l'amico Andreas Iniesta fino in Giappone per chiudere la sua grande carriera da capitano del Vissel Kobe. Ennesimo trionfo che porta a quota 34 i trofei vinti dal numero 10 argentino da quando gioca con la maglia del Barcellona. Oltre ai numeri di Messi a fare impressione sono anche quelli di Arturo Vidal: con quello di questa sera il centrocampista cileno festeggia gli otto titoli consecutivi ottenuti in tre differenti paesi. Vidal prosegue nel proprio ciclo vincente cominciato con la maglia della Juventus. Quattro gli scudetti con i bianconeri, prima del trasferimento al Bayern Monaco. In Germania, il giocatore allungò la propria striscia positiva con tre trionfi in Bundesliga.