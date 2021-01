​Barcellona, ecco i tre candidati alla presidenza. Il 24 gennaio l’elezione

Adesso manca solamente il voto, che è in calendario il prossimo 24 gennaio. Il Barcellona questa mattina ha ufficializzato i candidati alla presidenza. Sono Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa. I tre si contenderanno la poltrona lasciata vuota dal dimissionario Bartomeu. Il compito più difficile? Quello di riuscire a rialzare economicamente una società che secondo i media spagnoli rischia il default. Si è invece ritirato dalla corsa l'altro possibile candidato, Emil Rousard.

La candidatura ufficiale dei tre contendenti è arrivata dopo che l'ufficio elettorale della società catalana ha validato le firme che servivano per presentarsi alla votazione. Un lavoro imponente da parte dei dipendenti del club in un periodo certamente non facile. Da domani comunque sarà campagna elettorale: che verrà anche incentrata sul mercato e sulla possibile partenza di Leo Messi. C'è molta curiosità infatti per capire come verrà gestita la situazione. E la sensazione è che l'elezione passerà soprattutto da questo punto che è sicuramente da definire programmatico. Il futuro sportivo del club è legato alla permanenza del campione argentino in maglia blaugrana. In barba anche ai milioni di debiti che sono stati fatti in questi anni e che potrebbero costare caro.

