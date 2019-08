Atalanta, allo stadio con 1 euro per le prime due gare con Torino e Fiorentina

Come annunciato nella nota sugli abbonamenti dal presidente Antonio Percassi, l'Atalanta ha ufficializzato la tariffa agevolata a un solo euro per gli abbonati vecchi e nuovi, in occasione delle prime due partite casalinghe della stagione, che si disputeranno nello stadio Ennio Tardini a Parma, per via dei lavori alla curva Nord del Gewiss Stadium di Bergamo. Per Atalanta-Torino (seconda giornata di Serie A), in programma il primo settembre alle 20,45, dunque, prezzo agevolato in prelazione per gli abbonati alla stagione 2018/19, mentre per la sfida contro la Fiorentina (22 settembre, alle 15, salvo anticipi e posticipi) occorre essere abbonati anche alla nuova stagione.





