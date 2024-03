Lookman e Scamacca ribaltano lo Sporting, l'Atalanta è ai quarti di finale di Europa League.

L’Atalanta ribalta lo Sporting e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League, tra le poche squadre ancora in corsa su tre fronti a marzo inoltrato. I portoghesi vanno in vantaggio ma subiscono la rimonta furente nerazzurra a inizio secondo tempo e nel finale non riescono a trovare la zampata del 2-2 per i supplementari. Pareggio acciuffato da Lookman e missione completata da Scamacca, per un 2-1 festeggiato con i fuochi d'artificio a Gewiss, dopo il fischio finale.

La partita

A inizio partita Scamacca ha il pallone del vantaggio sui piedi, ma calcia centrale su Israel. Lo Sporting trema sulla zuccata precisa di Kolasinac, pericolosissimo, dubbi su un contatto Edwards-Holm in area, ma alla prima vera occasione passa in vantaggio. Inserimento letale di Gonçalves, Gyokeres lo aspetta e piazza un assist perfetto di suola, troppo leggera la difesa bergamasca, una costante fino all’ultimo minuto di recupero. Festeggiamenti portoghesi strozzati dall’infortunio proprio di Goncalves che si fa male nell’azione del gol, ed è costretto ad abbandonare il campo tra le lacrime.

La Dea reagisce, prima con una botta di sinistro di Holm, ma è sempre attento il portiere uruguaiano classe 2000. Poi in avvio di ripresa scatta qualcosa nel gruppo nerazzurro, la Dea è una furia e ribalta la partita in pochi minuti. Pareggio immediato di Lookman, bravo a spuntare sul secondo palo sul traversone di Ederson per l’1-1, poi Miranchuk indovina il corridoio perfetto per Scamacca, autore del 2-1 decisivo. Lo Sporting ci prova fino alla fine, e mette i brividi a Musso con due occasioni ravvicinate, prima con Paulinho e poi con Santos, troppe le amnesie difensive di Djimsiti e compagni, che per fortuna non compromettono la qualificazione ai quarti di finale per una Dea pronta a giocarsi anche le semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina.