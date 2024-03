«Totti adora l'ananas sulla pizza», lo strano striscione dei tifosi inglesi del Brighton per l'ex capitano della Roma

In Brighton-Roma hanno dato spettacolo non solo i giocatori in campo, ma anche gli allenatori e i tifosi sugli spalti. Oltre ai complimenti dei due tecnici nelle conferneze stampa, dove hanno ribadito la loro stima e amicizia, a infiammare la sfida degli ottavi di Europa League ci hanno pensato anche i tifosi che hanno dato vita un botta e risposta fatto di sfottò e striscioni. Stavolta, nel Falmer Stadium sono stati i tifosi inglesi a toccare una leggenda della Roma, ovvero Totti che secondo loro avrebbe tradito l'Italia nel peggiore dei modi: con l'ananas sulla pizza.

Lo striscione contro Totti

Nel corso della partita e apparso unos triscione tra i tifosi del Birghton che hanno preso di mira proprio l'ex Capitano giallorosso: «Totti adora l'ananas sulla pizza». Una frase che ha scatenato ilarità sul web, anche tra i romanisti che hanno accolto con molta simpatia lo sfottò degli avversari che, all'Olimpico hanno incassato quattro gol. Proprio nell'impianto del Foro Italico, i giallorossi avevano stuzzicato gli avversari con uno striscione sulla Regina Elisabetta.