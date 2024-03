Ranking Uefa, Italia ancora in testa: la situazione per il quinto posto in Champions League

Il Ranking Uefa dell'Italia rimane salvo dopo gli ottavi di Conference League ed Europa League. La Serie A può festeggiare vista la qualificazione delle ultime quattro squadre rimaste nelle competizioni Uefa. Il nostor campionato può esultare con Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina perché grazie a questi risultati non sorridono solo i tifosi, ma anche la classifica nelle coppe europee che può portare al famigerato quinto posto in Champions del prossimo anno. Nella stagione 2024/2025, la prossima, la massima serie europea per club cambia format e ci sono due posti in più che verranno assegnati alle prime due nazioni del ranking.

Azmoun, annullato un gol in rovesciata: ecco cosa è successo, De Rossi ammonito per proteste

Classifica Uefa aggiornata, Italia ancora in testa

Dopo gli ultimi risultati in Europa League e Conference League, l'Italia è ancora prima in classifica con ben 17.713 punti conquistati grazie ai 123.991 punti racimolati in questa stagione. Al secondo posto c'è la Germania, che dopo l'eliminazione del Francoforte ha solo tre club ancora in corsa e segue a quota 16.356. L'Inghilterra chiude il podio con ben 16.250 punti e cinque squadre ancora i corsa tra Champions, Europa e Conference League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infine, appena fuori dal podio più distaccata c'è la Francia quarta (14.750 e 3 club in corsa), poi la Spagna quinta (14.437 con 3 squadre in corsa) e sesta è la Repubblica Ceca (13.250 con una squadra in corsa).