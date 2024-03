Gonçalves segna ed esce subito in lacrime, cosa è successo in Atalanta-Sporting

L'Atalanta è andata sotto nel primo tempo della partita di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Pedro Gonçalves, il giocatore più importante dei biancoverdi ha segnato il gol del momentaneo 1-0, ma ciò che ha fatto dopo ha lasciato tutti con un dubbio: cosa è succeso? Dopo aver siglato la rete, infatti, il portoghese è scoppiato in lacrime senza esultare e poi è stato sostituito dal suo allenatore che, al 34' ha mandato in campo Braganca.

Cosa è successo

L'accaduto è stato piuttosto curioso, ma è presto spiegato. Al momento della progressione palla al piede e poi con il tiro, l'attaccante portoghese ha sentito tirare il femorale sinistro che ha subito alzato dopo il tiro in porta.

Uno stop che potrebbe essere anche abbastanza importante per il portoghese che ha avvertito subito dolore scoppiando in un pianto di rabbia e delusione per la sostituzione obbligata. Un infortunio arrivato proprio al momento del gol, con la sostituzione che è stata necessaria immediatamente.