Roma, Petrachi dà la precedenza al difensore. Poi il bomber

Parola alla difesa. Anche perché per il centravanti bisognerà attendere. Ormai è chiaro: se non si supera lo stallo che vede coinvolte Roma, Inter, Napoli e Juventus, la girandola dei nove non può partire. Petrachi aspetta: la Roma un centravanti lo ha. Pur consapevole che difficilmente Dzeko (titolare ieri a Perugia) resterà nella capitale, quali saranno gli incastri di mercato futuri, i giallorossi non potranno altro che guadagnarci. O con una ipervalutazione di Edin oppure sfruttando il via libera per un altro attaccante. Al netto delle chiusure mediatiche del fratello, la pista legata a Higuain è ancora la più semplice da perseguire. Con Lukaku a Torino, il Pipita è oltremodo chiuso. Il ds salentino aveva anche accarezzato l’idea di potersi inserire per Icardi, offrendo Dzeko e una trentina di milioni. Ipotesi che l’Inter, off record, non fa fatica nemmeno a confermare pur precisando che Maurito costa almeno 60 milioni e il bosniaco al massimo 15. Il problema di fondo è che l’argentino continua ad avere mire diverse. In primis vuole giocare in una squadra che disputerà la Champions. Poi, per motivi familiari, non vuole muoversi da Milano. Quindi, ad oggi, prende in considerazione soltanto la Juventus o la permanenza all’Inter, convinto che nel peggiore dei casi alla chiusura del mercato Conte si deciderà a reintegrarlo completamente in gruppo.ULTIMA CHANCEConsapevole dunque che per l’attaccante bisognerà aspettare, Petrachi ha come priorità il difensore centrale. In quest’ottica guarda con interesse a quanto accade in casa Tottenham. Dopo l’amichevole con il Real Madrid, Pochettino ha polemizzato con il club: «Dovrebbero cambiare il mio titolo di lavoro da manager a coach, visto che ormai mi occupo soltanto di allenare». Chiara l’allusione allo scarso peso avuto nel mercato. L’insoddisfazione, secondo i tabloid, riguarderebbe mancate operazioni in entrata (Lo Celso, Sessegnon e Dybala) e in uscita, volendosi liberare di alcuni calciatori arrivati a scadenza di contratto. Tra questi, c’è Alderweireld. Petrachi, prima del termine del mercato in Premier (8 agosto) farà la sua offerta per il difensore belga. Operazione che rimane difficilissima. L’alternativa Lovren, reduce dalla pubalgia, è in ribasso. Capitolo Defrel: problemi nei metodi di pagamento rallentano la trattativa.