Juventus in ritiro alla Continassa fino a domenica: il motivo della decisione di Allegri

Tre giorni di ritiro alla Continassa, per schiarire le idee e ritrovare la concentrazione in vista del Genoa, nel momento più delicato della stagione per la Juventus. Allegri serra i ranghi a caccia della compattezza perduta, in cerca di una qualificazione in Champions ancora più vicina dopo i risultati della settimana di coppe, con l’Italia a blindare il primo posto del Ranking e dunque la quinta squadra qualificata in Champions. Non si tratta di un ritiro "punitivo", come l’ultimo nel 2022 dopo la disfatta senza attenuanti di Haifa in Champions, ma un modo per ritrovarsi e ricalibrare gli obiettivi comuni, dopo una serie di risultati e prestazioni in picchiata, con una sola vittoria nelle ultime 7 partite.

Da gennaio ad oggi la distanza dall’Inter capolista è diventata abissale, mentre nell’ultimo turno i bianconeri hanno incassato anche il sorpasso del Milan al secondo posto. E un successo contro i rossoblù potrebbe essere vitale per blindare il discorso qualificazione in Champions, obiettivo dichiarato di Max Allegri. Nel 2022 lo stesso Allegri aveva confinato la squadra alla Continassa, di rientro dal naufragio Champions contro il Maccabi Haifa. Una trasferta disastrosa con squadra alla deriva, voci di un possibile esonero del tecnico e la strigliata di Andrea Agnelli dopo la partita. In quel caso la squadra entrò in ritiro direttamente di rientro da Haifa, al JHotel, da giovedì 13 ottobre fino al derby contro il Torino di sabato, con tanto di "giallo" Di Maria, in permesso per esami strumentali dopo l'infortunio muscolare accusato in Europa.