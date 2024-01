Juventus-Salernitana, Sambia atterra Gatti: rigore assegnato e poi tolto. Cosa è successo

Lo Stadium è la cornice dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana. Primo tempo molto divertente con gli amaranto che hanno sbloccato la partita dopo due minuto su errore di Gatti. I bianconeri, poi, hanno risposto con due reti che hanno permesso ad Allegri di ribaltare il risultato. L'evento più discusso, però, c'è stato al 19', quando Sambia ha atterrato Gatti lanciato in velocità al limite dell'area. Inizialmente Ghersini ha fischiato il calcio di rigore, ma poi lo ha tolto declassandolo a punizione dal limite.

Contatto Gatti-Sambia: cosa è successo

L'intervento del Var è stato fondamentale per permettere all'arbitro di non commettere un errore che avrebbe potuto sin da subito indirizzare la partita. A velocità naturale il contatto poteva sembrare all'interno dell'area, ma dopo un'attenta revisione è stato possibile per il direttore di gara verificare la vera dinamica dell'azione. Dalle immagini si vede bene che il contatto tra Gatti e Sambia è avvenuto fuori area.

Solo punizione dal limite, quindi, per la Juventus con l'arbitro che è stato corretto.