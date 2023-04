Agenti di calcio Fifa, il 52% dei candidati ha superato l'esame

Ci sarà una seconda possibilità il 20 settembre, ma intanto il 52% dei candidati ha superato il primo esame per agenti di calcio Fifa. A sostenere la prova sono stati 3.800 candidati: 1.962 quelli che hanno superato l'esame e sono, quindi, idonei a ricevere la licenza di agente di calcio. In realtà, ben 6.586 candidati avevano inizialmente fatto domanda per licenza. Da ricordare che questo documento sarà obbligatorio a partire dal 1° ottobre. Come detto, la prossima sessione d'esame è in programma il 20 settembre. Poi ce ne sarà un'altra a maggio 2024 e un'altra ancora a novembre 2024. Inoltre, circa 300 amministratori della Piattaforma Agenti Fifa hanno aiutato a condurre l'esame, che è stato sostenuto da candidati provenienti da 138 associazioni affiliate. L'esame si è svolto in diversi fusi orari: il primo è iniziato alle 02:00 CET del 19 aprile e l'ultimo è terminato alle 03:00 CET del 20 aprile. Il sistema di licenze è uno dei pilastri del Regolamento Fifa sugli agenti di calcio, che mira a innalzare gli standard professionali ed etici della professione. A inizio aprile la Fifa aveva annunciato quelli che saranno i cambiamenti introdotti nel nuovo regolamento per gli agenti. Oltre alle licenze, saranno proibite le rappresentazioni multiple per evitare conflitti di interessi tranne che in un caso: quando un agente rappresenterà un club e un giocatore, con entrambe le parti concordi in questo. Ogni pagamento dovrà passare dalla Clearing House per garantire trasparenza finanziaria (il 10% fino a 200mila euro e il 6% sopra). Inoltre, ci saranno poi tetti sui pagamenti agli agenti per proteggere il buon funzionamento del sistema: prenderà il 5% sotto i 200mila euro; il 3% sopra.