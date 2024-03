Mike James diventa il primatista di punti segnati in Eurolega, superato Vasilis Spanoulis

Stesso cognome, stessa mission: essere il primatista di punti segnati. Uno è LeBron, fresco record man di punti segnati in Nba, 40 mila, ma i numeri vanno avanti, l’altro è Mike, anche lui diventato primo marcatore in una competizione, ma in Eurolega. Gli servivano 13 punti per superare Vasilis Spanoulis con 4455 punti, un mito del basket mondiale: tre Euroleghe vinte in carriere, ma anche 8 campionati greci e un argento mondiale, un oro e un bronzo europeo con la nazionale greca. E il momento è arrivato durante la partita contro la Stella Rossa, poi vinta 98-80 dai monegaschi. Sono passati due minuti e mezzo dall’inizio del secondo quarto, James segna un jumper per il 38-31 ed è il punto numero 13 della sua partita. Tanto basta per fermare la partita e far partire la festa. Il pubblico è tutto in piedi, sul cubo compare la sua foto, l’arbitro gli regala il pallone del tiro vincente. Finirà con 20 punti all'attivo.

In questa stagione Mike James sta viaggiando a 19.2 punti di media con il 42.3% da tre punti, è stato nominato mvp di Eurolega del mese di febbraio e il suo Monaco è alla settima vittoria consecutiva ed è attualmente terzo in classifica dopo che la passata stagione era stato la rivelazione del torneo arrivando alla Final Four e venendo sconfitto in semifinale dall’Olympiacos 76-62 dopo aver dominato il primo tempo.

La squadra monegasca è al momento anche prima nel campionato francese.

Il quasi 34enne nativo di Portland vanta due campionati greci e una coppa di Grecia vinti con il Panathinaikos e uno scudetto e una coppa di Francia con il Monaco. Nella stagione 2018/19 ha giocato con l’Olimpia Milano vincendo la Supercoppa italiana e il trofeo Alfhonso Ford come miglior marcatore di Eurolega (con 595 punti), premio dedicato all’indimenticata campione scomparso nel 2004.