Eurolega, Abu Dhabi avrebbe offerto 75 milioni di euro per ospitare tre F4 alla Ethiad Arena

Una clamorosa indiscrezione scuote la serata del basket europeo. Secondo Encestando, il media spagnolo molto addentro alle vicende del basket spagnolo e dell’Eurolega, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero formulato un’offerta da 75 milioni di euro per ospitare alla Ethiad Arena di Abu Dhabi, costruita nel 2020 e che può ospitare 18 mila spettatori, tre Final Four di Eurolega, la prima a partire dal 2025. Si tratta di una cifra superiore a quanto offre Turkish Airlines nell’accordo decennale per il nome commerciale alla massima competizione cestistica europea. La notizie viene rilanciata in questi minuti da Bolognabasket.org come cosa certa e che sarà annunciata nelle prossime ore.

Il sito spagnolo già qualche giorno fa aveva anticipato l’imminente ingresso di una squadra di Dubai in Eurolega o al massimo in Eurocup, la seconda coppa gestita da Eca, avendo trovando il favore di nove dei tredici azionisti iniziali (Maccabi Tel Aviv e Olympiacos sarebbero contrarie, altre due dubbiose). Se ne parlerà in una prossima riunione, ora il board di Eca è impegnato ad accettare la clamorosa offerta economica arrivata sul tavolo.

UNA SQUADRA DI DUBAI PRONTA A SBARCARE IN EUROPA - Encestando aveva parlato qualche giorno fa di un accordo di 7 anni, e non di 5 come precedentemente detto, durante i quali il club di Dubai verserebbe un contributo economico ai 13 club proprietari di 150 milioni di euro suddiviso in dieci anni.

Di questa cifra, un milione di euro a stagione sarebbe riservato a ciascuno dei 13 club azionisti per i prossimi cinque anni. Tale accordo prevede anche un aumento dei finanziamenti diretti alle casse dell’Eurolega e l’aggiunta di nuovi sponsor, insomma, vari vantaggi di carattere economico.

L’altra novità consisterebbe nel fatto che Dubai non comincerebbe subito a competere in Eurolega, bensì partendo dall’EuroCup, con l’obiettivo di crescere, consolidarsi, prendere familiarità con il basket europeo e poi partecipare alla massima competizione continentale per i sei anni successivi. Ora questa offerta scombina tutti i piani.