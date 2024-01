Assalto all'Eurolega: Dubai compra un posto dalla stagione 2024-25

Secondo il Mundo Deportivo la scelta sarebbe stata compiuta: dal 2024/2025 Dubai avrà una squadra in Eurolega. L'ok definitivo potrebbe arrivare nel corso della riunione dei 13 club azionisti dell'Eurolega prevista per il prossimo febbraio. La spinta sarebbe fondamentalmente economica: si offre un contributo di 150 milioni di euro in sei anni, che rappresenterebbe un'iniezione non indifferente per le casse della Eurolega. Secondo i rumors l'accordo con Dubai prevederebbe che ognuno dei 13 club fondatori della competizione riceva un milione di euro a stagione per i prossimi cinque anni. In cambio, Dubai chiede di avere una squadra nella competizione, e verrà accontentata.

Anche se dovrà rispettare una sorta di salary cap per evitare che il mercato scoppi con offerte milionarie alle quali i club europei non potrebbero competere. La richiesta del paese avrebbe previsto anche l'organizzazione di due prossime F4. È chiaro che per l'Eurolega, oltre ai soldi da incassare, sarebbe uno straordinario ritorno di immagine dal momento che i piani di espansione riguardano proprio il Medio Oriente con la creazione di una lega la cui vincitrice potrebbe partecipare alla competizione europea.