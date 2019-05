Play off, Milano pareggia la serie. Sassari fa il bis contro Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano impatta contro Avellino, anche se non gioca il suo miglior basket. Nunnaly e Jerrels determinanti nel successo Olimpia. Ora la serie si sposta in Irpinia per due partite che possono decidere la serie. Sassari invece bissa il successo contro Brindisi e conduce 2-0. Vittoria conquistata a ritmi altissimi con sei uomini in doppia cifra, 50 rimbalzi contro 24 e 45 punti dalla panchina contro gli appena 12 degli ospiti.La Scandone sulle ali della vittoria di 48 ore fa cerca la seconda impresa al Forum e parte forte: 5-13 al quarto, poi 5-18. Il pubblico rumoreggia. Sykes,12 punti per lui, guida Avellino fino al 12-18 del primo quarto. Nunnaly, ex di turno, piazza due triple per il sorpasso, 24-22. Jerrels e Della Valle regalano il 38-28, Milano prova a scrollarsi di dosso le paure. Al riposo lungo Olimpia avanti. I padroni di casa alungano con decisione, 52-36, poi 58-44 alla fine del terzo quarto. Parziale di Avellino 0-7 per il 59-51, contro parziale Olimpia, 68-53 al 34esimo. Finiscee la serie torna in parità. Ora la serie si sposta ad Avellino per due partite.Sassari vince una partita stellare al Pala Serradimigni e va 2-0 nella serie. Coach Vitucci sceglie ancora Greene, lasciando fuori Clark. Funziona bene il tiro da tre punti e la Happy Casa è avanti 2-9, poi 16-23 con la tripla di Banks. Spissu nel finale mette due triple per il 25-26. La Dinamo prova a scappare, ma Banks, con 20 punti segnati (saranno 27 alla fine), quasi da solo tiene in piedi gli ospiti: al 15esimo è 40-40. Ritmo altissimo, al riposo lungo è. Entrambe tirano con oltre il 50% da tre. Moraschini con un gioco da quattro punti manda avanti Brindisi 53-54, il Banco ha più soluzioni in attacco. Polonara e Smith regalano il 71-63. Fine terzo quarto 74-70. Brindisi impatta sull'82, ma Cooley, Pierre e Thomas sono una spina nel fianco per gli ospiti: 96-87 al 37esimo. E' il break giusto, la Dinamo chiude 106-97 con percentuali altissime da tre punti, 15/29 (53%) e 50 rimbalzi contro 24. Ora recuperare per la Happy Casa sarà davvero dura.