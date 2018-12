Nba, vincono gli Spurs di Belinelli, ko i Clippers di Gallinari con Toronto

Una vittoria e una sconfitta per gli italiani in Nba. Nella notte i San Antonio Spurs di Marco Belinelli vincono 111-86 contro i Phoenix Suns, male invece i Clippers di Danilo Gallinari ko 123-99 coi Toronto Raptors. Vittoria numero 14 in regular season per gli Spurs che davanti al pubblico amico dell'AT&T Center piegano i Suns, alla 24esima sconfitta stagionale, dopo una sfida a senso unico: dopo il primo parziale i padroni di casa sono avanti 29-20, vantaggio che all'intervallo lungo sale a 59-46, il gap aumenta, +24, nel terzo quarto per poi consolidarsi ulteriormente nel finale. Il migliore a canestro degli Spurs è Bryn Forbes, 24 punti, 7 punti per Belinelli autore di 3 assist e 1 rimbalzo a referto in 24 minuti di gioco. Per i Suns 23 punti per T.J. Warren. Notte amara per i Clippers, la franchigia californiana subisce la decima sconfitta stagionale, 17 i successi, contro Toronto (22-7 in stagione). Gara mai in discussione quella dello Staples Center con i Raptors avanti 36-23 dopo il primo parziale e 70-57 a metà gara. Decisivo il terzo parziale con la squadra ospite che prende un vantaggio di altri 16 punti per poi controllare nel finale. Per Toronto sugli scudi Serge Ibaka, 25 punti, 21 per Kyle Lowry. In casa Clippers il migliore a canestro è Boban Marjanovic, 18 punti, 11 per Gallinari autore di 5 rimbalzi e 2 assist in 21 minuti.

