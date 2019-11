Gallinari show, gli Spurs di Belinelli fermano la corsa dei Clippers

Danilo Gallinari con 17 punti ha contribuito al successo di Oklahoma City su New Orleans (109-104) nella sfida di Nba che ha messo di fronte l'azzurro al collega Nicolò Melli. All'attivo di Gallinari anche sette rimbalzi e cinque assist in 27 minuti. Serata complicata invece per Melli che in 11 minuti giocati è rimasto a secco, fallendo quattro tentativi dalla lunga distanza. Miglior realizzatore di Oklahoma Dennis Schroder, autore di 25 punti, 12 dei quali nel quarto tempo. A New Orleans non è bastato il buon rendimento complessivo, con sette giocatori in doppia cifra (Brandon Ingram, a quota 26, il migliore) sui 10 scesi in campo. Hanno vinto anche i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, 107-97 sui Los Angeles Clippers, ko dopo sette successi di fila. Belinelli ha realizzato sette punti in 13 minuti. LaMarcus Aldridge e Derrick White hanno messo a segno 17 punti ciascuno. © RIPRODUZIONE RISERVATA