Nba, super Doncic spazza via gli Spurs: una tripla doppia in stile LeBron

Nove partite e grande spettacolo nelle gare di Nba giocate nella notte italiana. Male i Thunder die gli Spurs di, entrambi sconfitti, rispettivamente, da Clippers (90-88) e Mavericks (117-110). Per OKC è la quinta sconfitta esterna di fila, 14 punti di score per Gallinari. Continua la serie nera degli Spurs, all'ennesimo ko, propiziato dall'uomo della giornata,, autore di una prestazione mostruosa: una tripla doppia da 42 punti, 11 rimbalzi e 12 assist. Sono un altro giocatore era riuscito a mettere insieme numeri simili prima di aver festeggiato i 21 anni: LeBron James.Sorridono anche i Rockets di, all'ottavo successo di fila, ai danni di Portland (132-108) con la solita prestazione spettacolare del “Barba” che infila 36 punti. Bene anche i Bucks che con i 33 punti del grecodominano e liquidano i Chicago Bulls per 115-101. Larga vittoria anche dei campioni in carica, i Toronto Raptors, che hanno superato gli Hornets per 132-96. Ancora un stop per Phoenix, rivelazione d'inizio stagione, battuta da Boston per 99-85.