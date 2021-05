Nba, playoff: partono bene Bucks e Nets. I Clippers vanno ko con Dallas

Al via le quattro partite nel primo turno dei playoff Nba 2021. Partono più che bene i Bucks, i Brooklyn, Portland e Dallas. Che hanno battuto rispettivamente ai danni di Miami, Boston, Denver e Clippers, e non sono mancate le sorprese. Successo di misura di Milwaukee su Miami per 109-107 al supplementare. I Bucks partivano favoritissimi ma non sono riusciti a prendere il largo sugli avversari, complice anche una serata modesta del fuoriclasse greco Gianni Antetokounmpo, che ha firmato 26 punti e ben 18 rimbalzi, ma che purtroppo ha commesso anche tanti errori dai tiri liberi.

Successo atteso quello dei Nets su Boston: il match si conclude per il punteggio di 104-93, con Kevin Durant che realizza un personale di 32 punti e 12 rimbalzi. Vanno forte anche Kyrie Irving e James Harden, autori entrambi di 29 punti. Del tutto inatteso invece il ko casalingo dei Clippers, superati dai Mavericks di Dallas per 113-103, grazie anche ai 31 punti, 11 assist e 10 rimbalzi di Luka Doncic. Colpo esterno anche di Portland in casa di Denver, è finita 123-109 per i Trail Blazers trascinati da un Damian Lillard in gran serata, autore di 34 punti e 13 assist.

Ultimo aggiornamento: 12:47

