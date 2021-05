LeBron è tornato: tripla decisiva allo scadere e i Lakers battono Golden State

Il re della Nba è tornato. Nel play-in giocato nella notte italiana i Los Angeles Lakers, trascinati da un grande Lebron James, sono riusciti ad avere la meglio su Golden State per 103-100 con un canestro da tre punti

realizzato proprio dal Prescelto al suono della sirena. Un successo liberatorio per i Lakers, che per la maggior parte della stagione hanno dovuto fare a meno del loro fuoriclasse infortunato, che al suo ritorno nella partita più importante della stagione si è riveato decisivo come sempre. I Warriors non hanno demeritato, sono stati in vantaggio per larga parte del match, ma hanno subito il ritorno dei campioni nel finale di partita. Lebron è andato in tripla doppia con 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist; dall'altra parte il solito Steph Curry ha messo il sigillo su 37 punti.

Con questa vittoria i Lakers raggiungono il settimo posto in classifica a ovest e vanno ai playoff, dove li aspetta la sfida con i Phoenix Suns, secondi a Ovest in regular season. I Warriors dal canto loro hanno un'altra chance per guadagnare i playoff, affrontando Memphis che stanotte ha battuto ed eliminato gli Spurs per 100-96.

