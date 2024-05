Aldo Spinelli arrestato, dal calcio alle accuse di corruzione: la storia dell'imprenditore che fece grande il Livorno

Aldo Spinelli, arrestato nell'ambito dell'inchiesta in Liguria, è stato famoso soprattutto nel mondo del calcio. Prima presidente del Genoa, poi del Livorno. Divenuto il 1 marzo 1999 presidente del Livorno, mette a frutto l'esperienza maturata nella gestione genoana dando inizio alla scalata del Livorno, dalla Serie C1 fino alla Serie A conquistata nel 2004, disputando quattro campionati consecutivi nella massima serie con anche una partecipazione in Coppa UEFA nella stagione 2006-2007 arrivando fino ai sedicesimi di finale. Dopo appena un anno di purgatorio in Serie B a causa della retrocessione avvenuta nel 2008, Spinelli riporta il Livorno in Serie A nel giugno 2009, ma la squadra in quel campionato non riuscirà a salvarsi da una nuova retrocessione.

Nell'aprile 2014 Spinelli avvia una trattativa per la cessione della società al livornese Stefano Bandecchi, imprenditore fondatore dell'Università Niccolò Cusano, trattativa poi non andata a buon fine.

Al Presidente della Regione Liguria Toti, si contesta di avere accettato da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro a fronte di più impegni : quelli di «trovare una soluzione» per la trasformazione della spiaggia di Punta Dell'Olmo da «libera» a «privata»; agevolare l'iter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell'Olmo di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli e pendente presso gli uffici regionali; velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent'anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova S.r.l. (controllata al 55% dalla Spinelli.) pendente innanzi al Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, approvata il 2.12.2021; assegnare a Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile ITAR e Carbonile Levante (assegnazione avvenuta rispettivamente in data 7.6.22 e in data 19.12.22); assegnare a Spinelli un'area demaniale in uso al concessionario Società Autostrade (ASPI), 3 ; agevolare l'imprenditore nella pratica del «tombamento» di Calata Concenter (approvata dal Comitato di Gestione in data 29.7.2022).