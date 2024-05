Agguato al Quarticciolo, 22enne romano arrestato per tentato omicidio: pugnalò un tunisino

Sarebbe stato un agguato studiato e mediatato per vendetta quello che si è consumato lo scorso 25 aprile in una delle piazze di spaccio del Quarticciolo. Un 19enne di origini tunisine fu accoltellato all'interno dei lotti popolari del quartiere e questa mattina all'alba i carabinieri della compagnia Casilina, su delega della Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne romano, con precedenti in materia di stupefacenti, accusato di tentato omicidio aggravato.

La vittima, colpita violentemente all'addome, lo scorso 25 aprile fu soccorsa e trasferita d'urgenza al policlinico Casilino.

Qui, dopo essersi stabilizzata a seguito di un delicato intervento chirurgico, raccontò ai militari quanto avvenuto rendendo delle informazioni utili per risalire all'aggressore.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste e del Nucleo operativo della compagnia Casilina in breve hanno portato a trovare l'uomo, un romano molto attivo nel quartiere proprio per lo spaccio di stupefacenti. In base alla ricostruzione l'agguato sarebbe nato per una vendetta. Il movente, infatti, è ricollegabile a contrasti relativi alla gestione dello spaccio di droga nel quartiere Quarticciolo.