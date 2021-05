Nba, gli accoppiamenti di play-in e playoff: i Lakers trovano i Warriors. I risultati delle partite

Sono stati definiti gli accoppiamenti della serie di playoff del primo turno e del torneo play-in nelle due Conference, dopo le partite di Nba giocate nella notte. Al primo turno di playoff nella Eastern Conferece, i Milwaukee Bucks (3), affronteranno i Miami Heat (6), mentre i New York Knicks (4) se la vedranno con gli Atlanta Hawks (5). Nella Western Conference, invece, i Denver Nuggets (3) affronteranno i Portland Trail Blazers (6) e Los Angeles Clippers (4) sfideranno i Dallas Mavericks (5). Le vincitrici saranno decretate in una serie al meglio delle 7 partite. Nel torneo play-in, a Est i Boston Celtics (7) incontreranno i Washington Wizards (8).

La vincente sfiderà i Brooklyn Nets (2). Gli Indiana Pacers (9) se la vedranno con gli Charlotte Hornets (10) in una sfida che vedrà la vincente affrontare la perdente di Boston-Washington: la vincente prenderà l'ottava testa di serie per affrontare i Philadelphia 76ers (1). A Ovest in una sfida dal sapore di Finals, i Los Angeles Lakers (7) incontreranno i Golden State Warriors (8): la vincente affronterà i Phoenix Suns (2). I Memphis Grizzlies (9) se la vedranno San Antonio Spurs (10) e la vincente affronterà la perdente di Lakers-Warriors per decretare l'avversario degli Utah Jazz (1). Anche per quanto riguarda tutto il torneo play-in le vincitrici si decreteranno al termine di una serie al meglio delle 7 partite.

Le partite

Di seguito, invece, i risultati delle sfide valide per la regular season Nba disputate nella notte: Atlanta Hawks-Houston Rockets 124-95; Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers 123-109; Philadelphia 76ers-Orlando Magic 128-117; Detroit Pistons-Miami Heat 107-120; Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 118-112; Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 136-121; New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 98-110; Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 117-112; Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 132-116; Sacramento Kings-Utah Jazz 99-121; New York Knicks-Boston Celtics 96-92; Toronto Raptors-Indiana Pacers 113-125; Washington Wizards-Charlotte Hornets 115-110; San Antonio Spurs-Phoenix Suns 121-123; Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 113-101.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 13th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/BzgrNwV8hS — NBA (@NBA) May 17, 2021

