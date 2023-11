Basket, serie A: dopo otto partite Bologna sola in testa. Milano travolge Venezia

La giornata spalmata in tre giorni regala la vetta solitaria alla Virtus Segafredo Bologna che nel posticipo del lunedì sera batte 88-76 l’altra capolista Brescia al termine di una partita ben giocata e condotta dal primo all’ultimo minuto. Shengelia, 26 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, e Lundberg con 19 punti guidano la squadra di Banchi alla settima vittoria in campionato su otto partite giocate. Al secondo posto sale una grintosa Aquila Trento che nell’anticipo batte 81-71 Brindisi (sempre più ultima a zero punti) e si conferma ai vertici, proprio alle spalle della Virtus. Alviti 22 punti con 5/6 da tre e Hubb con 16 punti sono i migliori marcatori per i trentini. Milano strapazza Venezia 95-72 nel big match di giornata (Hall e Shields 19 punti a testa), Napoli vince 76-79 a Treviso, anch’essa a zero punti, nonostante i segnali di risveglio che la portano ad un possesso dalla vittoria. Per i campani prova corale (quattro in doppia cifra e 42 per cento da tre punti) e quinto posto in classifica con dieci punti.

Derthona vince a Reggio Emilia 77-90 mandando sei giocatori in doppia cifra, Cremona sempre più in alto dopo la bella vittoria contro una spenta VL Pesaro. Risalgono Varese, vittoria al cardiopalma 94-93 contro Scafati che per due volte ha la palla della vittoria con Ale Gentile, 19 punti, ex di turno a lungo fischiato e beccato dai tifosi di casa (Varese News riporta anche di un duro faccia a faccia nel dopo partita tra il giocatore e una tifosa varesina, ndr), e Pistoia che sconfigge Sassari in un vero e proprio spareggio salvezza.

MESSINA, LA COMPARSATA DA FIORELLO - Simpatico siparietto questa mattina su Rai 2. In mezzo al pubblico della puntata di Viva Rai2, c’era anche Ettore Messina con la moglie Laura.

Il coach dell'Olimpia Milano è stato subito riconosciuto da Fiorello che è sceso per salutarlo con grande entusiasmo definendolo il "più allenatore di basket italiano e quello che ha vinto 30.000 tituli". "Come sta andando? Le ultime partite meglio. Sono venuto qua e quindi adesso va anche meglio", ha detto Messina molto divertito.

LA CLASSIFICA

1. Virtus Segafredo Bologna 14 punti

2. Dolomiti Energia Trentino 12

3. Germani Brescia 12

4. Umana Reyer Venezia 12

5. Ge. Vi. Napoli 12

6. EA7 Olimpia Milano 10

7. Una Hotels Reggio Emilia 10

8. Vanoli Cremona 8

9. Bertram Yatchs Tortona 8

10. Givova Scafati 8

11. Openjobmetis Varese 6

12. Carpegna Prosciutto Pesaro 6

13. Estra Pistoia 8

14. Banco Sardegna Sassari 4

15. Nutribullet Treviso 0

16. Happy Casa Brindisi 0