Basket, sorteggio mondiali: come funziona? Italia in fascia 3: potrebbe trovare gli Stati Uniti

Si avvicina a grandi passi il sorteggio per i mondiali di basket 2023, che si terrà il 29 aprile a Manila, alle 13.30 ora italiana. La FIBA ha co­mu­ni­ca­to i cri­te­ri che re­go­le­ran­no la com­po­si­zio­ne dei gi­ro­ni del­la 19e­si­ma edi­zio­ne del Mon­dia­le. L‘Ita­lia, alla sua decima partecipazione in questa competizione, è sta­ta in­se­ri­ta nel­la fascia 3 e sfi­de­rà nel­la pri­ma fase tre squa­dre pro­ve­nien­ti dagli slot 1, 3 e 7. Gli az­zur­ri sa­ran­no in­se­ri­ti in uno fra il grup­po A, che si giocherà al­l’A­ra­ne­ta Co­li­seum di Ma­ni­la nelle Fi­lip­pi­ne, il grup­po C, campo di gioco il Mall of Asia Are­na di Ma­ni­la, il grup­po E, alla Oki­na­wa Are­na di Oki­na­wa in Giap­po­ne, oppure il grup­po G, in programma al­l’In­do­ne­sia Are­na di Ja­kar­ta.

IL BILANCIAMENTO GEOGRAFICO - In base al cri­te­rio di bi­lan­cia­men­to geo­gra­fi­co, nel­lo stes­so grup­po non pos­so­no es­se­re in­se­ri­te più di una squa­dra pro­ve­nien­te da Afri­ca, Ame­ri­ca e Asia/Ocea­nia e pos­so­no es­se­re in­se­ri­te un mas­si­mo di due squa­dre eu­ro­pee. Per­tan­to, in base a questo criterio, l’I­tal­ba­sket po­trà pe­sca­re una fra Fi­lip­pi­ne, Sta­ti Uni­ti e Au­stra­lia ma non la Spa­gna. Nel­lo slot 5 Iran, Rep. Do­mi­ni­ca­na, Fin­lan­dia, Nuo­va Ze­lan­da. Dall’urna numero 7 Gior­da­nia, Giap­po­ne, An­go­la, Co­sta d’A­vo­rio.

Sempre per i criteri di bilanciamento geografico, Ita­lia, Gre­cia e Ger­ma­nia (urna 3) non pos­so­no es­se­re sor­teg­gia­te con la Spa­gna, il Bra­si­le (Urna 3), non può es­se­re sor­teg­gia­to con gli Sta­ti Uni­ti (Urna 1), la Re­pub­bli­ca Do­mi­ni­ca­na (urna 5) non può es­se­re sor­teg­gia­ta con Sta­ti Uni­ti (urna 1) e Bra­si­le (urna 3), la Nuo­va Ze­lan­da (urna 5) non può es­se­re sor­teg­gia­ta con l’Au­stra­lia (urna 1), l’I­ran (urna 5) non può es­se­re sor­teg­gia­ta con le Fi­lip­pi­ne e con il Giap­po­ne, la Gior­da­nia (urna 7) non può es­se­re sor­teg­gia­ta con le Fi­lip­pi­ne (urna 1) e con l’I­ran (urna 5).

LA FORMULA - Quel­la che si di­spu­te­rà tra Fi­lip­pi­ne, In­do­ne­sia e Giap­po­ne dal 25 ago­sto al 10 set­tem­bre sarà la 19e­si­ma edi­zio­ne del Cam­pio­na­to del Mon­do FIBA. Il tor­neo, nuo­va­men­te a 32 squa­dre dopo il 2019, sarà ospi­ta­to per la pri­ma vol­ta nel­la sto­ria da tre na­zio­ni dif­fe­ren­ti. Nel­la pri­ma fase (25/ 30 ago­sto), le squa­dre ver­ran­no di­vi­se in 8 gi­ro­ni da 4 for­ma­zio­ni cia­scu­no (grup­pi A-H) con for­mu­la al­l’i­ta­lia­na. Le pri­me due clas­si­fi­ca­te di ogni grup­po avan­ze­ran­no alla se­con­da fase (1 e 3 set­tem­bre), nel­la qua­le ver­ran­no com­po­sti 4 grup­pi da 4 squa­dre cia­scu­no (grup­pi I-L). An­che in que­sto caso, for­mu­la al­l’i­ta­lia­na. Le pri­me due squa­dre dei rag­grup­pa­men­ti ac­ce­de­ran­no alla fase a eli­mi­na­zio­ne di­ret­ta. Le squa­dre non qua­li­fi­ca­te per i quar­ti gio­che­ran­no per i po­sti dal quinto al­l’ottavo con gare a eli­mi­na­zio­ne di­ret­ta. Dai quar­ti di fi­na­le in poi, tut­te le gare si gio­che­ran­no alla Fi­lip­pi­ne Are­na di Ma­ni­la, com­pre­sa la fi­na­lis­si­ma del 10 set­tem­bre. Tut­ti gli ora­ri del­le gare sono an­co­ra da de­fi­ni­re.